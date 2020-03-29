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أخبار البلد

بسبب كورونا.. قطاع الإنتاج الحيواني يتلقى طلبات المواطنين عبر التليفون والإيميل

الأحد 29/مارس/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن قطاع الإنتاج الحيواني قرر أن يتلقى أي طلبات للمواطنين عن طريق الإيميل والفاكس منعا لتداول الاوراق وتقليل حركة المواطنين حفاظا على حياتهم وحياة الموظفين من فيروس كورونا المستجد.


كان المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أكد ان الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و 55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و 19 الف طن كبد وكلاوي. كل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.


وأضاف الصياد ان الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضا ضبط الأسعار.


وناشد نائب وزير الزراعة المواطنين عدم التكالب على شراء السلع وتخزينها والخضوع لابتزاز التجار فلدينا من السلع ما يكفي لما بعد عيد الأضحى، مشيرا أيضا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والالبان و 97% من الدواجن.


ولطلب منتجات من قطاع الإنتاج الحيواني يرجي التواصل بالصورة الآتية : 
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