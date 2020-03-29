للوقاية من فيروس كورونا.. كيفية تعقيم عبوات الزجاجات والكارتون والفاكهة

يعتبر فيروس كورونا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من الإصابة به، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.





وإليكم كيفية تعقيم الأطعمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد:



الزجاجات الصلبة:

- مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول.

- رشها بالكحول أو بخاخ يحتوي على معقم كلوركس وتركها لمدة ١-١٠ دقائق ثم مسحها.



الصناديق الكارتون:

- تعقيمها بالمناديل المليئة الكحول وتركها لتجف.





الخضار والفواكه:

- نقعها في ماء ساخن لمده ١٥ دقيقة ثم غسلها بالخل لتعقيمها.

