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أخبار البلد

بدون زيادة عن العام الماضي.. الزراعة تعلن أسعار التقاوي الصيفية

الأحد 29/مارس/2020 - 06:04 م
أسعار التقاوي الصيفية
أسعار التقاوي الصيفية
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شيماء مجدي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد، بدون زيادة في أسعار العام الماضي، حيث شملت تقاوي محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.


وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي انه تم طرح جميع الاصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وجاءت أسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي: 
تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة  25 كجم بمبلغ  225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردي 10 أبيض، هجين فردي 168 أصفر، هجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5 كجم ، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هجين ثلاثي 321 أبيض، هجين ثلاثي 368 أصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنيها.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيه، والسمسم زنة الشيكارة 1 كجم بمبلغ  36 جنيه، وبالنسبة لـ تقاوي القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيه زنة 24 كجم.

وتناشد وزارة الزراعة عدم شراء التقاوي بأكثر من الأسعار المعلن من الوزارة والإبلاغ عن تجاوزات في الأسعار من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للتقاوي على رقم 0235694050.
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