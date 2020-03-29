لمواجهة كورونا.. تعقيم إجباري وكشف طبي للوافدين إلى الوادي الجديد

فرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، كردونًا طبيًا لتعقيم السيارات وكشفًا طبيًا إجباريًا على الوافدين للمحافظة عن طريق منفذ محافظة الأقصر.





وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، توقيع الكشف الطبي من خلال فحص درجة الحرارة للمسافرين وتعقيم إجباري لجميع المركبات الوافدة للمحافظة عن طريق "بغداد/ باريس – الأقصر"، ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال إن الوحدة المحلية لمركز باريس تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومنازل سكان المدينة في حملة موسعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية بالمركز.





وبدأت المحافظة مطلع الأسبوع الماضي، في تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي في الفترات التي تخلو فيها الشوارع من المواطنين.

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