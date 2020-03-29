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منوعات

اعتقال صبي بريطانى اخترق قانون الإغلاق الكامل.. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اعتُقل صبي يبلغ من العمر 13 عامًا لخرقه قوانين الإغلاق البريطانية الجديدة بعد أن رفض إعطاء اسمه للشرطة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم اعتقال الصبي  بعد أن رصده ضباط في مدية  ليدز البريطانية صباح السبت.

وتم اعتقال الصبى بموجب القانون الجديد، والمعروف باسم لوائح الحماية الصحية (فيروسات كورونا، والقيود) لعام 2020، التي تمكن الشرطة من إصدار أوامر لأفراد الجمهور بالعودة إلى منازلهم أو مغادرة المنطقة.

ونشر كبير مسئولي القسم شرطة مقاطعة ويست يوركشاير سانت ريتشاردسون تغريدة نصها: "اليوم ألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا تحت قانون الغلق الجديد".
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