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رياضة

نجم منتخب المغرب يقترب من الانتقال لـ الدوري الإنجليزي

الأحد 29/مارس/2020 - 06:03 م
اشرف حكيمي
اشرف حكيمي
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حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب أشرف حكيمي نجم ريال مدريد والمعار لـ بروسيا دورتموند للانضمام لفريق تشيلسي فى الميركاتو الصيفي.


واستفسر نادي تشيلسي عن إمكانية ضم الظهير الأيمن أشرف حكيمي من ريال مدريد.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي يرى أن حكيمي أفضل خيار لتدعيم خط دفاع فريقه، خاصة أن اللاعب يمتلك سرعة ومهارة رائعة.


وأوضحت الصحيفة، أن حكيمي قد يكون إضافة قوية لدفاع تشيلسي ليحل محل سيزار أزبلكويتا الظهير الأيمن للفريق، نظرًا لصغر سنه وإمكانية لعبه للعديد في مختلف المراكز الدفاعية.


وينتهي عقد الظهير الأيمن المغربي مع النادي الملكي في صيف 2022، وانتقل لبروسيا دورتموند لمدة عامين على سبيل الإعارة منذ 2018 وينتهي عقده مع الفريق الألماني فى ذلك الموسم.

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