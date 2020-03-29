المصرية اللبنانية تتلقى مقترحات وشكاوى الشركات حول تبعات فيروس كورونا





وأضاف "فوزي"، أن الجمعية تقدمت لكل من وزيرة التجارة والصناعة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بعدد من المقترحات وحلول للمشكلات التي تتعرض لها الشركات اللبنانية والمصرية نتيجة للتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، مشيرًا ان عددا كبيرا من المشكلات لاقت استجابة كبيرة لحلها كما يجري متابعة تنفيذها مع كافة الوزارات.





وأوضح أن الجمعية تقدمت بمذكرة لمحافظ البنك المركزي بشأن قرار وضع حد اقصي لعمليات السحب والإيداع للشركات بقيمة خمسين ألف جنيه بعدما تلقت شكاوي عديدة من الشركات بشأن هذا القرار نظرا لأنه يضر بالتزامات الشركات وسلاسل الامداد والتوزيع ومن ثم يعطل الصناعة.





وشدد على ان مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، يؤيد ويقدر كافة القرارات الجريئة والتدابير الاحترازية من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية والتجارة والصناعة للتعامل مع الازمة الحالية.





وأكد "فوزي" أن الجمعية تتابع اي مشكلات تواجه الشركات في الوقت الراهن لتقديم الدعم للقطاع الخاص والاعضاء من الشركات المصرية واللبنانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تلقي أية مشكلات ومتابعة حلها بالتنسيق مع مختلف الوزارات و أجهزة الدولة.





قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية في تواصل دائم مع أعضائها وكافة الجهات الحكومية وأجهزة الدولة من أجل تقديم مقترحات وحلول للمشكلات التي تواجه الصناع والمنتجين والاستثمار في مصر.