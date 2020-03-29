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هل ينحسر فيروس كورونا هذا الأسبوع؟ استشاري يجيب

الأحد 29/مارس/2020 - 06:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن الأسبوع الحالي هو أسبوع الحسم لأنه سيتضح  من خلاله مدى تفشي فيروس كورونا داخل مصر.

وأضاف الدكتور جمال شيحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنتهز هذه الفرصة لطمأنة المصريين بشأن إصابات كورونا"، موضحا: "لو فيه 40 إصابة بكورونا فى اليوم فالحالات التى تحتاج عناية مركز يعد على الأصابع".

وتابع عضو مجلس النواب: "دعونا لا ننظر لكم الحالات المصابة داخل مصر، فقد يكون 500 حالة رقما متوسطا، ولكن الشيء المطمئن هو قلة الحالات التى تدخل العناية المركزة".

وأكمل: "فى حالة مقارنة مصر بالدول الخارجية سيتضح حجم السيطرة من خلال الإجراءات الاحترازية"، واستطرد: "الأسبوعان القادمان سيشكفان عن منحنى فيروس كورونا داخل مصر، هل فى تصاعد أم في هبوط؟".
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