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رياضة

احذر كورونا يصيبك بالجنون .. لاعب كمال أجسام يتزوج بدمية

الأحد 29/مارس/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
من الواضح أن فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي ويقضي على البشر ويعتبر جائحة عالمية سوف يؤثر على عقول بعض البشر . 

أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخي يوري تولوشكو عن تأجيل الزواج من دميته المدعوة ماردو خلال الفترة الحالية بسبب الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي وانتشار فيروس كورونا. 

ويشارك تولوشكو جميع لحظاته مع عروسته المنتظرة عبر موقع التواصل الأجتماعي أنستجرام . 

وأشار بطل العالم لكمال الأجسام أن دميته تعيش حياتها بصورة طبيعية وتحزن وتفرح بل وتذهب لدكتور التجميل في بعض الأحيان للحفاظ على جمالها. 


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