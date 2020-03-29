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بسبب كورونا.. البرلمان يوجه بدراسة شكاوى العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر تضررا.. ويؤكد: رئيس مجلس النواب في تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية

الأحد 29/مارس/2020 - 07:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
مجلس النواب يؤكد:
- تسهيل التنسيق والتعاون بين رؤساء اللجان والوزراء
- مكتب المجلس وعبد العال فى متابعة دقيقة ومستمرة
- تلافي الاجتماعات قدر الإمكان عملا بالإرشادات 
- تقارير أسبوعية بتوصيات حول الإشكاليات في تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

واصل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، جهوده في ضوء الخطة الشاملة للدولة، لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

المتابعة والتنسيق
وأكد المجلس في بيان رسمي صادر عنه اليوم "الأحد"، علي المتابعة الدقيقة والتنسيق والتعاون، من قبل رئيس المجلس د. علي عبد العال، وتكليفه لرؤساء اللجان النوعية كل فيما يخصه، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، والتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

العمالة غير المنتظمة
وأوضح البيان أن الإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة العمالة غير المنتظمة، كانت أولي التكليفات التى وجه بشأنها رئيس المجلس د. علي عبد العال، رؤساء اللجان بمتابعة الوضع ودراسة ما يحال إليهم من شكاوى مقدمة من النواب أولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.

رئيس المجلس والتواصل
وتضمن بيان المجلس تأكيد متابعته عن كثب للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، مؤكدا أن د.على عبدالعال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأنه في تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

ضوابط رؤساء اللجان
وأضاف البيان أن رئيس المجلس وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة بأهمية تلافي الاجتماعات قدر الإمكان عملا بالارشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة عدد من الضوابط.

الفئات أكثر تضررا
وتضمنت الضوابط متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من السادة النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العمالة غير المنتظمة.  

تقارير أسبوعية
كما تضمنت عرض تقارير دورية اسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.

تسهيلات التواصل 
وتضمنت أيضا قيام كل من رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب إتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس. وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل .

أسبقية الإجراءات
يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة  د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا  علي مستوي  السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.

وتضمنت الجهود قرر تأجيل انعقاد الجلسات إلى 12 أبريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان، كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرارا وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات.
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