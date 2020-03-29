AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية 2020

الأحد 29/مارس/2020 - 06:31 م
الاجزاء المحذوفة
الاجزاء المحذوفة من مناهج الدبلومات الفنية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، قائمة الأجزاء التي تقرر حذفها من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية في العام الدراسي الحالي 2019 /2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية في منتصف مايو القادم.

وقال وزير التربية والتعليم "تم وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة لأنها ملايين الأوراق، ولذلك قررنا "إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي يقع بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠"، وذلك أثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها علي بقية الأسئلة".

وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، صور الأجزاء المحذوفة من امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .

ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية 2020
ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية 2020
ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية 2020
ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على استعدادات التعليم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020

ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 15 فبراير

ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

إتاحة التسجيل الإلكتروني باستمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2020.. عبر هذا الرابط

في تصريحات جديدة .. وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب التعليم الفني

وزير التعليم: امتحانات الدبلومات منتصف مايو.. وستكون في المناهج المقررة حتى 15 مارس فقط

ترشيحاتنا

تخلص منها فورا .. وباء كورونا يهاجمك بسهولة بهذه الطريقة ..فيديو

بالخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة

وسط جائحة كورونا .. انتحار وزير مالية ألماني في ظروف غامضة

شيما الحاج تثير الجدل بـ فيديو راقص وتداعب متابعيها

انتحار وزير مالية ألماني تحت قطار سريع.. وكورونا يقترب من ملكة بريطانيا

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور