ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية 2020

أعلن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، قائمة الأجزاء التي تقرر حذفها من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية في العام الدراسي الحالي 2019 /2020.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية في منتصف مايو القادم.
وقال وزير التربية والتعليم "تم وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة لأنها ملايين الأوراق، ولذلك قررنا "إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي يقع بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠"، وذلك أثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها علي بقية الأسئلة".
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، صور الأجزاء المحذوفة من امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .