ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية 2020

أعلن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، قائمة الأجزاء التي تقرر حذفها من مناهج وامتحانات الدبلومات الفنية في العام الدراسي الحالي 2019 /2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية في منتصف مايو القادم.



