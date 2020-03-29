رئيس الأركان السوداني يتفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة انتشار كورونا

تفقد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مستشفي بحري العسكري، في الخرطوم، في إطار جهود القوات المسلحة لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وقف على التحضيرات المستمرة لهذا الغرض، موجها باستكمال كافة النواقص ليكون المستشفى جاهزا للعمل وفقًا لماهو مطلوب تحسبا لأي طارئ.







ورافق رئيس هيئة الأركان السوداني خلال الزيارة التي قام بها، اليوم /الأحد/، نائبه الفريق الركن منور عثمان نقد، ومدير الادارة العامة للخدمات الطبية الفريق طبيب عبدالله محمد الحسن العطا.







وأكد اللواء دكتور عبد الله محمد السماني مدير إدارة الصحة العامة رئيس لجنة التحسب ودرء وباء كورونا بالإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة السودانية، ضرورة التحسب وإجراء الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار الجائحة.



