AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الأركان السوداني يتفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة انتشار كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 06:31 م
رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
Advertisements
أ ش أ
تفقد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مستشفي بحري العسكري، في الخرطوم، في إطار جهود القوات المسلحة لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وقف على التحضيرات المستمرة لهذا الغرض، موجها باستكمال كافة النواقص ليكون المستشفى جاهزا للعمل وفقًا لماهو مطلوب تحسبا لأي طارئ.


ورافق رئيس هيئة الأركان السوداني خلال الزيارة التي قام بها، اليوم /الأحد/، نائبه الفريق الركن منور عثمان نقد، ومدير الادارة العامة للخدمات الطبية الفريق طبيب عبدالله محمد الحسن العطا.


وأكد اللواء دكتور عبد الله محمد السماني مدير إدارة الصحة العامة رئيس لجنة التحسب ودرء وباء كورونا بالإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة السودانية، ضرورة التحسب وإجراء الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار الجائحة.


وأشار السماني، إلى عدة ترتيبات اتخذتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على مستوى الدولة في تجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي وتلقي العلاج، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في هذا الصدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع طارئ اليوم للآلية الأمنية بين السودان وجنوب السودان في جوبا

مصر فى مهمة رسمية بالسعودية

رئيس الأركان يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

رئيس مجلس السيادة السوداني يتفقد مراكز العزل لمواجهة كورونا

السودان: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

القوات المسلحة السودانية تنعي وزير دفاعها

ترشيحاتنا

بعد سقوط شقيقه .. اشتباه في إصابة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بكورونا

لماذا أجبرت الصين الفتيات على قص شعورهن بعد تفشي كورونا ؟.. اعرف السبب

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

أرقام مرعبة.. إيطاليا تسجل 10 آلاف وفاة بـ كورونا.. و 100 ألف إصابة

مذيعة شهيرة تتعرض لحادث.. تفاصيل

بسبب فيديو إباحي وألفاظ خادشة للحياء.. القبض على 12 سعوديا بينهم امرأتان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور