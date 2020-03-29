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اقتصاد

المستلزمات الطبية: العربية للتصنيع وحدها قادرة على إنتاج أجهزة التنفس الصناعي.. القطاع الخاص يفتقد التكنولوجيا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:01 م
اجهزة التنفس الصناعى
اجهزة التنفس الصناعى
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن الاتجاه نحو تصنيع أجهزة التنفس الصناعي فى مصر من خلال إنشاء مصانع قطاع خاص، أو قيام شركات المستلزمات الطبية العاملة فى مصر أمر صعب، خاصة وان تلك النوعية من الصناعة يحتاج إلى  إمكانيات وتكنولوجيا غير متوفرة حاليا بالمصانع المصرية. 


وأضاف عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهيئة العربية لتصنيع قادرة على إنتاج مثل تلك الأجهزة، حيث لديها الإمكانات، والخامات اللازمة لتصنيع ، إضافة الى التكنولوجيا الخاصة بمثل هذه المنتجات.


ولفت إلى أن مصر تستورد سنويا مستلزمات طبية بقيمة 14 مليار جنيه وتصنع بحوالى 6 مليار جنيه سنويا من المستلزمات الطبية  والباقى يتم استيراده ، موضحا أن معظم الصناعة المصرية فى هذا المجال يتمثل فى المستهلكات الطبية وليس الآلات الجراحية والأجهزة الطبية.


ولفت إلى أن  هناك بعض الأجهزة التى تزداد تكلفتها الإنتاجية فى السوق المحلى عن استيراد ها، فيكون استيرادها اوفر من تصنيعها، ضربا مثلا بسن السرنجة التى تصل حجم تكلفتها الإنتاجية إلى 7 مليار دولار  وتصل تكلفة استيرادها أقل من المبلغ الخاص بإنتاجها بحوالى 40٪ لذا يتم استيرادها.


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