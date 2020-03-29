جريمة عدم تنظيف أدوات العجن والخبز.. النقض توضح هذه الحالة

إن التأثيم في جريمة عدم تنظيف أدوات العجن و الرغيف و الخبز مما يتخلف عليها من عجين سابق أو ما ي

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بها من أتربة و مواد غريبة رهن بتوافر شرطين : " الأول " أن يكون الجاني من أصحاب المخابز و المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافى إستخراج ٨٢% في صناعتهم و " الثانى " أن يكون عدم نظافة الأدوات راجعًا إلى ما تخلف عليها من عجين سابق أو ما

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بها من أتربة و مواد غريبة ، و من ثم فإنه يتعين على الحكم أن يستظهر هذين الشرطين ، و إلا كان قاصرًا .