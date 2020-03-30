بنك ناصر يخصص موظفا لصرف المعاشات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أن مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات ستكون اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، كما سيتم تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي أنشطة البنك في أيام أخرى، بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع، هذا بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.





وأضاف فاروق فى تصريحاته إن صرف المعاشات والمرتبات والنفقة سيتم من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا أو الصرف عن طريق كروت ATM.





وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن البنك قام بربط شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشبكة 123 التابعة لشركة E-Finance ويتم من خلالها الصرف الإلكتروني من أى ماكينة صرف آلى تخص البنك، بالإضافة إلى أي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية.



