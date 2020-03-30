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حوادث

امتنع عن دفع النفقة بالرغم من قدرته المالية .. النقض توضح

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة تاخير دفعة النفقة بالرغم من القدرة المالية.

جاء في حيثيات الحكم أنه تنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو ... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ..." وجرى نص المادة ٣٤٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو ... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يومًا, أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا فإنه يخلى سبيله.


وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٣٧ ونص في مادته الأولى على أنه: "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة ٣٤٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو ... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة ٣٤٧ المذكورة" بما مفاده أن المشرع أقام شرطًا جديدًا علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات, بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلًا, بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٤٧ من لائحة ترتيبها.

 لما كان ذلك, وكان هذا الشرط متصلًا بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة ٣٤٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها, بل انساق إلى تقرير قانوني خاطئ, هو أن لها دوامًا الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي, فإنه فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبًا بالقصور.
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