رد الجميل.. مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ فعاليات مبادرة " رد الجميل " غدًا الإثنين من خلال 14 هايبر ماركت بنطاق المحافظة ، حيث يتم من خلالها بيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمدة 15 يوم تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد ،





مشيرا إلى أن المبادرة تقتصر على بيع السلع الأساسية من " سكر ، زيت ، مكرونة ، مسلى ، أرز " بأسعار مخفضة ، على أن يباع السكر بـ7.75 ج بدلا من 9.5 ج ، والزيت 900م ب 14.5 ج بدلا من 17 ج ، ومكرونة أدم 350جم ب 2.5ج بدلا من 3.5 ج ، ومسلي روابي ب 36 ج بدلا من 40 ج ، وأرز ب 7.75 ج بدلا من 9 ج .





وأضاف المحافظ بأنه سيتم بيع السلع من خلال المنافذ التالية ( جلهوم ماركت فرعى 1، 2 و الجيلانى ماركت فرعى 1، 2 وماركاتو ماركت بمدينة شبين الكوم - وهايبر الوكيل والماسة وخير زاد بمدينة الشهداء - وفرع الجمعية الإستهلاكية والتهامى ماركت بمدينة بركة السبع ، والجيلانى ماركت بمدينة منوف ، وهايبر جمال المعصراوى ومسعد البرعى بمدينة أشمون - وهايبر وائل أبو زيد بمدينة السادات.





وقد أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم متابعة تنفيذ المبادرة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة والوقوف على مدى إقبال المواطنين عليها ، موضحًا بأنه سيتم التنسيق مع بعض الشركات لتسيير منافذ متنقلة بدائرة المحافظة وفقًا لضوابط المبادرة.





ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأطلق محافظ المنوفية مبادرة " رد الجميل " لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات بدائرة المحافظة.