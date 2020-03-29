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محافظات

رد الجميل.. مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية

الأحد 29/مارس/2020 - 07:16 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
أعلن  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء  تنفيذ فعاليات  مبادرة " رد الجميل " غدًا الإثنين من خلال 14 هايبر ماركت بنطاق المحافظة ، حيث يتم من خلالها بيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة  لمدة 15 يوم تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد ، 

 مشيرا إلى أن المبادرة تقتصر على  بيع السلع  الأساسية  من "  سكر ، زيت ، مكرونة ، مسلى ، أرز " بأسعار مخفضة ، على أن يباع السكر بـ7.75 ج بدلا من 9.5 ج ، والزيت 900م ب 14.5 ج بدلا من 17 ج ، ومكرونة أدم 350جم ب 2.5ج بدلا من 3.5 ج ، ومسلي روابي ب 36 ج بدلا من 40 ج ، وأرز ب 7.75 ج بدلا من  9 ج .

وأضاف المحافظ بأنه سيتم بيع السلع من خلال المنافذ التالية ( جلهوم ماركت فرعى 1، 2  و الجيلانى ماركت فرعى 1، 2 وماركاتو ماركت  بمدينة شبين الكوم - وهايبر الوكيل والماسة وخير زاد بمدينة الشهداء -  وفرع الجمعية الإستهلاكية والتهامى ماركت بمدينة بركة السبع ، والجيلانى ماركت بمدينة منوف ، وهايبر جمال المعصراوى ومسعد البرعى بمدينة أشمون -  وهايبر وائل أبو زيد بمدينة السادات.

 وقد أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم متابعة تنفيذ  المبادرة  للتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة والوقوف على مدى إقبال المواطنين عليها ، موضحًا بأنه سيتم التنسيق مع بعض الشركات  لتسيير منافذ متنقلة بدائرة المحافظة وفقًا لضوابط المبادرة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأطلق  محافظ المنوفية مبادرة " رد الجميل " لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات بدائرة المحافظة.
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