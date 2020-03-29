إغلاق مطعم و3 مقاهي لمخالفتهم قرارات الحظر في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن إغلاق مطعم للمأكولات الشعبية بحى شرق و3 مقاهى بحى غرب، لمخالفتها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





كان الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قد رصد خلال إحدى الجولات التفقدية، وجود تزاحم للمواطنين على أحد محال بيع المأكولات الشعبية بمنطقة الزملوطى بحى شرق، فوجه مسئولى مجلس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق لغلق المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا.

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كما قامت حملة من الجهاز التنفيذى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم اليوم بالتنسيق مع شرطة المرافق بغلق 3 مقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لمخالفتها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهى لمدة 15 يومًا.





ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مسئولى مجالس المدن، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرار الغلق.





وناشد المحافظ، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر كافة الجهود التنفيذية والشعبية فى التصدى للعدوى بالأمراض المختلفة ومنها فيروس كورونا.



