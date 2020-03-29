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استشاري وبائيات: كورونا سيختفي في هذا التوقيت.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 07:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات فى منظمة الصحة العالمية، عن سبب تسمية هذا الأسبوع بـ "الأسبوع الفاصل" في مواجهة فيروس كورونا، قائلًا "المرض يمر بمراحل في كل بلد".


وأضاف "الخولي"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "والمرض يمر بفترة حضانة لذلك تحاول الدولة تقليل فرص انتقال المرض بين الناس".


وقال "هذه الفترة هى الحاسمة، إما أن يختفي المرض وإما يزيد انتشار المرض كما يسمى علميا بمرحلة الانتقال للمستوى الشعبي".


وأكد استشاري الوبائيات فى منظمة الصحة العالمية، أنه فى حالة ما تم الالتزام من قبل المواطنين وفقًا للتجارب دولية لمدة 10 أيام سيختفي المرض.


وأشار أمجد الخولي، إلى أن مصر مازالت فى مرحلة مبكرة من الإصابة بفيروس كورونا والوضع سيزداد تحسنا فى حالة التزام المواطنين بالبقاء في المنازل.

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