د. سعاد شريف تكتب: أغذية تحميك من كورونا

في ظل الظروف التي نمر بها والذعر الذي يجتاح العالم بسبب الكورونا ومقتل الالاف يوميا، حيث ان العالم بأجمعه بكل علمائه واطبائه يقف عاجزا امام هذا الفيروس الذي لا يري بالعين المجردة الا انه حتي الان مازلنا نبحث عن علاج او مصل يحمينا من هذا الفيروس.









فما هو الحل كي نحصن انفسنا من الكورونا؟





ماهو السبب الذي يجعل شخصا يتوفي بالكورونا وشخص اخر يتم شفاؤه بالرغم من انهما في نفس العمر؟





السبب هو المناعه حصن الانسان الاول و الاخير.





لقد خلق الله لنا الكثير من خيرات الطبيعه تقينا وتحمينا ضد الميكروبات والفيروسات ولكن تركنا ذلك ولجأنا الي كل مايضرنا من اطعمة تحتوي علي مواد حافظه ووجبات سريعه ودجاج محقون هرمونات بالاضافه الي كثرة الملح والسكريات والتدخين وغيرها من السلوكيات الخاطئة.





ولكن حان الان العوده الي الطبيعه.. ومن الاغذيه التي تعزز جهاز المناعة:

- الثوم: حيث انه معروف بقدرته علي مكافحه الفيروسات والبكتيريا

- الاغذية التي تحتوي علي فيتامين c مثل الليمون و اليوسفي والبرتقال لان فيتامين c يساعد علي تقوية المناعة

-البروكلي والسبانخ: لما فيهما من مضادات اكسدة تزيد من قدرة مكافحة العدوي في جهاز المناعة

-الفلفل الاحمر: حيث انه يحتوي علي فيتامين e الذي يعمل علي تعزيز جهاز المناعة

-الزنجبيل: حيث انه مضاد للالتهابات

-اللوز؛ فهو مفتاح نظام المناعه الصحي

-العسل بالطبع فهو يحسن مستويات الاجسام المضاده ويزيد من قدرة جهاز المناعة

-الشاي الاخضر:لانه مضاد للاكسدة ويحسن الوظائف المناعية





كل هذه الاغذية تقوي جهاز المناعة وتكافح العدوي والفيروسات لكن بجانبها يرجي التخلي عن النمط الغذائي الخاطئ واتباع طرق الوقاية وغسل اليدين وتطهير الأسطح والالتزام في المنازل.. ودمتم سالمين.



