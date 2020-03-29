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رياضة

أشعر بالملل وأشتاق للكرة.. مدرب الزمالك السابق يكشف كيف يقضي وقته في المنزل بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 07:15 م
ميتشو مع لاعبي الزمالك
ميتشو مع لاعبي الزمالك
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مجدي سلامه
كشف الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك السابق عن كيفية قضاء وقته في المنزل بعد الحجر الصحي الذي طبق على جميع دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد ما أدى إلى توقف جميع المسابقات.

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لصدى البلد " أشعر بالملل الشديد بعد إجبارنا على الجلوس في المنازل في كل دول العالم ، وأشتاق لكرة القدم وافتقدها بشكل كبير". 

وتابع " أستيقظ مبكرا من أجل ممارسة العمل لدي ، حيث أنني مدرب منتخب زامبيا حاليا ، أستعد للمنافسات القادمة من أجل الظهور بشكل جيد "
وأوضح " أشاهد العديد من الفيديوهات ، كما أنني أُجهز العديد من الخطط من أجل تطبيقها مع المنتخب في الفترة المقبلة" .

وأختتم " أطالب الجميع بالجلوس في المنزل ، للحفاظ على صحتهم والبقاء في شكل آمن".

يذكر أن الصربي ميتشو قد حصل على بطولة كاس مصر مع نادي الزمالك فور توليه المسئولية ، لكنه لم يكمل الرحلة مع الفريق وتمت إقالته بعد 4 أشهر فقط من توليه المسئولية تقريبا.
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