AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بوش يطور جهازا للكشف السريع عن فيروس كورونا.. تعرف عليه

الأحد 29/مارس/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلن مورّد قطع غيار السيارات العالمى "بوش" عن  تطوير اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وأن الجهاز الجديد يعتبر اختبارا سريعا وعالي الدقة يمكنه الكشف عن العديد من الفيروسات التنفسية.

 

وأوضحت شركة "بوش " فى بيان لها انه تمت الموافقة على الجهاز الجديد من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، ويتميز الاختبار بأن لديه نسبة دقة تزيد عن 95% ويمكنه تشخيص المريض في أقل من ساعتين ونصف، وبالمقارنة، فإن الاختبارات التقليدية تستغرق من يوم إلى يومين.


اقرأ ايضا :

أشياء في سيارتك تهدد حياتك أثناء القيادة

أعراض تلف قواعد الموتور وكيفية المحافظة عليها

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد تخفيض ياريس 60 ألف جنيه ..صور


وأضافت الشركة ان جهاز الاختبار تم تطويره بالشراكة مع معامل راندوكس وهي شركة تقنية طبية من إيرلندا الشمالية، تطوير الاختبار السريع في غضون ستة أسابيع وهو متاح بالفعل للنظام الصحي على مستوى العالم.


كما انه من الممكن ان يشخص تسعة أمراض تنفسية أخرى في وقت واحد، بما في ذلك الإنفلونزا A وB، وقال مارك ماير، رئيس شركة بوش للحلول الصحية GmbH: "إن الميزة الخاصة باختبار بوش هي أنه يوفر تشخيصًا تفاضليًا، مما يوفر للأطباء الوقت الإضافي اللازم لإجراء المزيد من الاختبارات الأخرى، كما أنها توفر لهم تشخيصًا موثوقًا حتى يتمكنوا من بدء العلاج المناسب بشكل أسرع.


و يبدأ الاختبار بأخذ عينة من أنف المريض أو حلقه بمسحة، بعد ذلك، يتعين إدخال العينة إلى أنبوب يحتوي على الكواشف المطلوبة للاختبار، ثم إلى جهاز يسمى Vivalytic والذي تقدمه شركة بوش، وبينما يقوم الجهاز بالعمل، يمكن للفريق الطبي متابعة القيام بمهام أخرى ، كما أن جهازًا واحدًا يمكنه إجراء ما يصل إلى 10 اختبارات في 24 ساعة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يستغرق ثوان .. اختبار علمى يكشف حقيقة الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

اختبار منزلي.. اعرف عندك كورونا ولا لأ خلال 15 دقيقة

أمريكا تبدأ تطوير جهاز قادر على اكتشاف كورونا في يوم واحد

روسيا واليابان يطلقان اختبارات سريعة جديدة للكشف عن "كورونا"

الدواء الأمريكية توافق على استخدام اختبار جديد لاكتشاف الإصابة بكورونا في وقت قياسي

خبر سار.. جهاز جديد للكشف عن كورونا في أقل من 3 ساعات

ترشيحاتنا

تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا في سوريا

كيف نصوم رمضان لو استمر فيروس كورونا؟.. الإفتاء ترد

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

إيران تسجل رقما كارثيا لأعداد وفيات كورونا

الشكاوى مستمرة.. الحرب تشتعل بين كهربا والزمالك فى الفيفا.. تفاصيل

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور