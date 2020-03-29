بوش يطور جهازا للكشف السريع عن فيروس كورونا.. تعرف عليه

أعلن مورّد قطع غيار السيارات العالمى "بوش" عن تطوير اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وأن الجهاز الجديد يعتبر اختبارا سريعا وعالي الدقة يمكنه الكشف عن العديد من الفيروسات التنفسية.

وأوضحت شركة "بوش " فى بيان لها انه تمت الموافقة على الجهاز الجديد من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، ويتميز الاختبار بأن لديه نسبة دقة تزيد عن 95% ويمكنه تشخيص المريض في أقل من ساعتين ونصف، وبالمقارنة، فإن الاختبارات التقليدية تستغرق من يوم إلى يومين.





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وأضافت الشركة ان جهاز الاختبار تم تطويره بالشراكة مع معامل راندوكس وهي شركة تقنية طبية من إيرلندا الشمالية، تطوير الاختبار السريع في غضون ستة أسابيع وهو متاح بالفعل للنظام الصحي على مستوى العالم.





كما انه من الممكن ان يشخص تسعة أمراض تنفسية أخرى في وقت واحد، بما في ذلك الإنفلونزا A وB، وقال مارك ماير، رئيس شركة بوش للحلول الصحية GmbH: "إن الميزة الخاصة باختبار بوش هي أنه يوفر تشخيصًا تفاضليًا، مما يوفر للأطباء الوقت الإضافي اللازم لإجراء المزيد من الاختبارات الأخرى، كما أنها توفر لهم تشخيصًا موثوقًا حتى يتمكنوا من بدء العلاج المناسب بشكل أسرع.





و يبدأ الاختبار بأخذ عينة من أنف المريض أو حلقه بمسحة، بعد ذلك، يتعين إدخال العينة إلى أنبوب يحتوي على الكواشف المطلوبة للاختبار، ثم إلى جهاز يسمى Vivalytic والذي تقدمه شركة بوش، وبينما يقوم الجهاز بالعمل، يمكن للفريق الطبي متابعة القيام بمهام أخرى ، كما أن جهازًا واحدًا يمكنه إجراء ما يصل إلى 10 اختبارات في 24 ساعة .