الأطباء: الكشف على المرضى عن بعد مخالف للوائح وخطر على حياتهم

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن تفعيل خدمة الكشف عن بعد، على المرضى مخالف للائحة آداب المهنة.





وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لصدى البلد، أن الكشف عن بعد له خطر على المرضى، ويجب معاينة الحالة المريضة سريريا حتى لا تحدث مضاعفات.





و أعلن ا. د. عمر عزام مدير العيادات الخارجية بمستشفي القصر العيني بجامعة القاهرة، عن إطلاق خدمة الكشف عن بعدُ بالقصر العيني وذلك في إطار حرص مستشفى القصر العيني على صحة المواطنين في ظل الظروف الطارئة والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا و الحرص على التزام المواطنين البقاء في منازلهم حماية لهم من خطر العدوى.

وأكد عزام، في تصريحات، أنه تم تخصيص الخط الساخن 01212015555 حيث سيقوم أحد أعضاء فريق طب الأسرة وهو يُعد خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية في أي مكان بالعالم بالرد على المرضى وتوجيههم .





وأضاف مدير العيادات الخارجية بالقصر العيني، أنه سيتم تحويل المريض للطبيب المختص في حالة إذا ما كانت حالته تحتاج تخصص بعينه وأن يتم إرسال التحاليل وصور الأشعة على الواتس آب وسيتم الرد علي المريض فورًا بالدواء المناسب أو إن كانت حالته تستدعي الحضور يتم إبلاغه بموعد عمل العيادة المتخصصة في اليوم المحدد .





وأفاد أنه أيضا في إطار الدعم المجتمعي للمواطن المصري تم صرف الأدوية لمدة 3 شهور للحالات المزمنة كمرضي الصرع والسكر وغيرهم لمنع ترددهم على المستشفى في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



