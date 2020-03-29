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رياضة

اتحاد جدة يقترب من خطف جوهرة المغرب

الأحد 29/مارس/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي سعودي كبير، من التعاقد مع أحد أفضل المواهب في المغرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية، تعاقد الأندية السعودية، مع عدد هائل من نجوم منتخب المغرب، وأبرزهم بالطبع الثلاثي "عبدالرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، وكريم الأحمدي".

ووفقًا للتقارير، فإن نادي سعودي كبير، اتفق مبدئيا مع اللاعب المغربي وليد الكرتي، نجم فريق الوداد، لضمه في الصيف القادم.

وأشارت التقارير، إلى أن النادي السعودي، يستعد لتقديم عرض رسمي إلى الوداد، لمعرفة المبلغ المطلوب للاستغناء عن الكرتي، الذي يجيد اللعب في مركزي الارتكاز وصناعة الألعاب.

ورجح البعض أن يكون نادي الاتحاد، هو الفريق المقصود بالتعاقد مع الكرتي، خاصة بعد نفي أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم العميد، تقديم أي عرض لحسام عاشور، نجم الأهلي .

والاتحاد يبحث بالفعل عن لاعب ارتكاز يجيد الأدوار الهجومية، وذلك بعد أن اقترب من توديع قائده المغربي كريم الأحمدي، نجم ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقده في يونيو القادم.

والكرتي البالغ من العمر 25 سنة، بدأ مسيرته في نادي أولمبيك خريبكة المغربي، قبل أن ينتقل منه في 2013، إلى العملاق الوداد.

ومع الوداد، لعب وليد الكرتي، 202 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 22 آخرين.

أما في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، لعب الكرتي، 28 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وسدد الكرتي، 32 مرة على مرمى الفرق المنافسة، وقام بصناعة 25 فرصة محققة للتسجيل، بالإضافة إلى تمريره 1029 كرة لزملائه، بنسبة نجاح 80%.

وراوغ الكرتي، نجوم الفرق المنافسة، 46 مرة في الموسم الرياضي الحالي، بنسبة نجاح وصلت إلى 56%.
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