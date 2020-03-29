خالد النبوى يوجه رسالة شكر لأطباء العالم





شكرا ل جنود التمريض.. شكرا ل جنود الطب.. شكرا ل جنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت.. #ساند_اللي_جنبك وقال خالد النبوى من خلال تغريدته " #حارب_تجار_الأزمة ".





ومن ناحية أخرى كانت آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم " يوم وليلة" و يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.





وسبق أن قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في الفيلم فكرة السيناريو الجديدة إضافة إلى وجود بنت من ذوي القدرات الخاصة بالعمل.





شكرا ل جنود التمريض.. شكرا ل جنود الطب.. شكرا ل جنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت.. #ساند_اللي_جنبك#حارب_تجار_الأزمة — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) March 29, 2020

وجه الفنان خالد النبوى رسالة شكر للأطباء من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".