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محافظات

تطهير القرى والنجوع.. مبادرة لتطهير وتعقيم 294 قرية في الإسكندرية.. صور

الأحد 29/مارس/2020 - 08:15 م
تطهير القرى
تطهير القرى
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أحمد عبد العزيز
أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، مبادرة "تطهير القرى والنجوع"، من داخل قرى أبيس شرقي المدينة، والتي تستهدف تطهير٢٩٤ قرية،  تحت شعار "الإسكندرية تقدر"، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تم خلال المبادرة الاستعانة بمعدات وماكينات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها ٢٥ ألف ماكينة، وتم تطهيرها وتعقيمها بالكامل للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، ووفرت المحافظة كافة مواد التعقيم اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن تلك المبادرة تأتى لدعم جميع القرى بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد .

وأضاف الشريف، إلى أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن لكن فى هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس فقط تجاه اهاليهم ولكن تجاه مواطني الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى.

وقال محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ستكون مثالا يحتذى به، وسنخرج جميعا من تلك الأزمة متعاونين ومجتمعين على مصلحة بلدنا، مؤكدا على ضرورة توعية الأهالي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها والتقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت محافظ الإسكندرية، الانتباه إلى أنه سيتم تدريب ٥ من المتطوعين من كل قرية ، على كيفية خلط مواد التعقيم بالنسبة المحددة وطرق الرش وذلك على مدار ٣ أيام متتالية، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم عقب الانتهاء من تطهير القرى والنجوع  في تطهير وتعقيم باقي أنحاء المحافظة.
تطهير القرى والنجوع.. مبادرة لتطهير وتعقيم 294 قرية في الإسكندرية.. صور
تطهير القرى والنجوع.. مبادرة لتطهير وتعقيم 294 قرية في الإسكندرية.. صور
تطهير القرى والنجوع.. مبادرة لتطهير وتعقيم 294 قرية في الإسكندرية.. صور
تطهير القرى والنجوع.. مبادرة لتطهير وتعقيم 294 قرية في الإسكندرية.. صور
تطهير القرى والنجوع.. مبادرة لتطهير وتعقيم 294 قرية في الإسكندرية.. صور
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