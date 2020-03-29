شاهد.. أمن دمياط يضبط 60 شخصا خرقوا حظر التجول

شن ضباط مركز شرطة قسم اول بدمياط، بقيادة العميد محمد هيكل مأمور القسم ،حملة مكبرة اليوم على جميع المحال التجارية والمقاهى والكافيهات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر،وتنفيذ قرار حظر التجول للمواطنين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجه فيروس كورونا المستجد.





كما تم إلقاء القبض على 60 شخصا لمخالفتهم حظر التجوال منذ الخميس الماضى وحتى مساء اليوم الأحد ، وذلك بدائرة قسم شرطة دمياط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.









وانتشرت قوات الشرطة بمختلف الشوارع والأسواق لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق الأنشطة المخالفة وضبط المخالفين، وتم التنبيه على المواطنين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ قرار حظر التجول حماية لأرواحهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.





وعلى صعيد آخر شهد اليوم الرابع لتنفيذ حظر التجول، التزاما كبيرا من قبل المواطنين بعد تفعيل قرارات اختراق الحظر وعرض المخالفين لقرار حظر التجول، للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم واتخاذ اللازم .



