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محافظات

الإسكندرية تعلن رقم حساب للتبرع لمبادرة ادعم عمال اليومية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:15 م
مبادرة ادعم عمال
مبادرة "ادعم عمال اليومية"
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أحمد عبد العزيز
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن فتح حساب رقم ٩٤٥٠٨٥٦٢٦١، ببنكي الأهلي المصري، والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة "ادعم عمال اليومية"، والتي أطلقت في ٢٢ مارس الجاري، لتقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية بادرت بإطلاق مبادرة ادعم عمال اليومية فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها من البسطاء.

وأعلن محافظ الإسكندرية وقتها أنه سيتم فتح حساب بنكي للتبرع للمبادرة ، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، وجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
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