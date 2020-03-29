الإعلاميون فى زمن الكورونا .. عمرو خليل : لم أشاهد والدتي منذ أسبوعين واللعب مع الأولاد تسليتي

روى الإعلامى عمرو خليل، يومياته بعد قرار حظر التجول الذى اتخذته الدولة محافظة منهاعلى حياة الشعب المصرى وحتى لا ينتشر الإصابة بفيروس كورونا .

قال عمرو خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد بعيدا عن العمل أحاول قضاء الوقت فىالمنزل فى قراءة الكتب ومتابعة الأخبار على كل المحطات .

وأضاف عمرو خليل لدى ثلاثة أطفال بعد الحظر وجدت الكثير من الوقت للعب معهم،وبكتشف فيهم حاجات وبسلى وقتى معهم .





وتابع لم أرى والدتى وأهلى من أسبوعين ، رغم أنه صعب لكن خوفًا عليهم طبعًا من انتشار فيروس كورونا .

وعن طرق الوقاية التى يتبعها قال عندما أدخل المنزل بغسل يدى ووجهى ،وأقوم بتغيير ملابسى قبل التعامل مع الموجودين فى المنزل .