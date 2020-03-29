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أخبار البلد

الإعلاميون فى زمن الكورونا .. عمرو خليل : لم أشاهد والدتي منذ أسبوعين واللعب مع الأولاد تسليتي

الأحد 29/مارس/2020 - 08:12 م
عمرو خليل
عمرو خليل
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أمل مجدى

روى الإعلامى عمرو خليل، يومياته بعد قرار حظر التجول الذى اتخذته الدولة محافظة منهاعلى حياة الشعب المصرى وحتى لا ينتشر الإصابة بفيروس كورونا . 

قال عمرو خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد بعيدا عن العمل أحاول قضاء الوقت فىالمنزل فى قراءة الكتب ومتابعة الأخبار على كل المحطات .

وأضاف عمرو خليل لدى ثلاثة أطفال بعد الحظر وجدت الكثير من الوقت للعب معهم،وبكتشف فيهم حاجات وبسلى وقتى معهم .


وتابع لم أرى والدتى وأهلى من أسبوعين ، رغم أنه صعب لكن خوفًا عليهم طبعًا من انتشار فيروس كورونا .

وعن طرق الوقاية التى يتبعها قال عندما أدخل المنزل بغسل يدى ووجهى ،وأقوم بتغيير ملابسى قبل التعامل مع الموجودين فى المنزل .

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