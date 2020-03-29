بسبب كورونا.. متحف تريتياكوف الروسي يخسر ملايين أسبوعيا

خسائر مالية ضخمة تكبّدها متحف "تريتياكوف" الروسي للفنون التشكيلية، بعد إغلاقه لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرة المتحف زيلفيرا تريغولوفا، أن المتحف يخسر كل أسبوع نحو 18.9 مليون روبل ما يعادل نحو 240 ألف دولار، لافته إلى أنه سيخسروا في الفترة حتى 10 أبريل المقبل نحو 64.5 مليون روبل.

وأكدت أن المتحف سيواجه مشاكل مالية في الربع الثاني للعام الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم إعفاء أحد من موظفي المتحف من منصبه، لكن غالبيتهم أخذوا إجازات مدفوعة، وانتقل جزء آخر منهم إلى نظام العمل عن بعد، فيما بقي في المتحف الموظفون الذين يتحملون المسؤولية عن سلامة اللوحات الفنية ورجال الشرطة والأمن.





ويُعدّ المتحف من أكبر متاحف الفنون التشكيلية في روسيا، حيث تحفظ التحف الفنية القديمة والحديثة التي تعود إلى العصور المختلفة من تأريخ روسيا بدءا من القرن العاشر الميلادي، وتم إغلاقه بعد أن أصدر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، مرسومًا قضى بمنع المواطنين من إقامة فعاليات اجتماعية وثقافية يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصًا.