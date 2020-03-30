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بين الناس

أهالي قرية كفر الوكالة بالدقهلية يشكون استمرار تغير خواص مياه الشرب

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن السيد فوزى عصر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار تغير خواص مياه الشرب فى قرية كفر الوكالة مركز شربين فى محافظة الدقهلية ممثلة فى تغير لونها وطعمها بجانب صدور رائحة كريهة منها .

 ويقول فى شكواه: تمت مخاطبة شركة المياه بالدقهلية وتقديم عدة شكاوى نطالب فيها بضرورة فحص المياه ولكن لم تتم الإستجابة .

للتواصل مع الشاكى : 01093325729

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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