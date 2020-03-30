القمامة تتراكم بشوارع مدينة «6 أكتوبر» بالإسكندرية والأهالي يستغيثون

شكت السيدة مني علي نور الدين ، من سكان مدينة 6 أكتوبر "شاطئ النخيل" غرب الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف جمعية "6 أكتوبر" التي تدير المدينة عن جمع القمامة من شوارعها.





وتقول فى رسالتها : انتشرت القاذورات والمخلفات بشكل عشوائي بمدينة 6 أكتوبر "شاطئ النخيل" غرب الإسكندرية مما تسبب فى انبعاث الروائح الكريهة مما تسبب استياء وغضب كبار السن من الرجال والسيدات والأسر والعائلات بسبب خطورة كارثة بيئية والتعرض للإصابة بالأمراض الدرن والصدر والأوبئة المزمنة.





مناشدين المسئولين بسرعة حل المشكلة لأن القمامة المتراكمة المتعفنة تساعد على نشر وباء كورونا .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



