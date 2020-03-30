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سيارات

شاهد.. منافسة قوية بين BMW X4 M وجيب شيروكي تراكهوك.. من الفائز؟

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت مجلة Cars الجنوب إفريقية سباقا جديدا للتسارع والمنافسة بين BMW X4 M وجيب جراند شيروكي تراكهوك ، بعد جلبهم مؤخرًا وإشراكهما في سباقين للتسارع يجمع بينهما .

 

واظهر مقطع الفيديو السباق الأول، حصلت جيب على انطلاقة أفضل قليلًا، وحافظت على التقدم بحوالي نصف طول السيارة بعد ربع ميل (400 متر)، محققة زمن 11.89 ثانية، والوصول إلى 100 كلم/سا في 3.94 ثانية، وبالمقارنة، استطاعت BMW قطع مسافة الربع ميل في 12.14 ثانية واحتاجت 4.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كلم/سا.

 

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أما السباق الثاني، سارت الأمور بشكل مختلف قليلًا، فبعد تبديل السائقين، كانت انطلاقة جيب أفضل قليلًا أيضًا، إلا أنها وصلت إلى سرعة 100 كلم/سا في 3.83 ثانية مقارنة بـ 3.85 ثانية لسيارة BMW، ومع ذلك، تمكنت سيارة BMW من التغلب على سيارة جيب بطريقة ما على الرغم من امتلاكها لـ 204 حصان أكثر.

وتتمتع تراكهوك بتفوق كبير على BMW، حيث تستمد سيارة جيب قوتها من محرك V8 هيلكات سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر بقوة 707 حصان و875 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويمكنها أن تتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في غضون 3.5 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى قدرها 290 كلم/سا.

 

بالمقارنة، تحصل سيارة BMW X4 M كومبتيشن على قوتها من محرك مزدوج التوربو بست أسطوانات سعة 3 لتر يولد قوة 503 حصان و599 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4 ثوان، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 284 كلم/سا مع حزمة M Driver الاختيارية.

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