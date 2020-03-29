طارق عامر: البنوك المصرية الأقوى في المنطقة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن بنوك مصر قوية في المنطقة بنسبة 40%، موضحا أن هناك تريليون جنيه مودعة في البنك المركزي.

وأضاف طارق عامر، في مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، أن أي عميل يريد الحصول على مبلغ قدره 20 مليون دولار سيحصل عليه في حسابه وليس "كاش"، مؤكدا أن قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع للأفراد وشركات البنوك نستهدف به تنظيم العمل داخل الجهاز المصرفي، فما نقوم به هو استباق الأزمات حتى لا تحدث الأزمة.





وأوضح "عامر"، أن القرار يسعى للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق تبادل النقد "الكاش"، موضحا أن الجهاز المصرفي نجح في فتح 35 حساب موبايل، وكارت مصري للمرة الأولى للمحافظة على العملاء؛ بخلاف تدشين 40 ألف نقطة بيع و13 ألف ماكينة.





وأكد أن البنوك تقوم بتطهير الماكينات وفروع البنوك لحماية العملاء، وأن ما نقوم به هو خدمة المواطنين والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مختتما "نحن الحمدلله وضعنا الاقتصادي هو الأفضل على مستوى العالم".



