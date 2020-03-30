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حوادث

ريع الأطيان .. النقض توضح هذه الحالة

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهو ريع الأطيان.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بريع الاطيان التي اشتراها وطرده منها وتسليمها إليه لأن وضع يده عليها بغير سند قانونى استنادًا إلى أن الطاعن لم يتسلم الأرض محل النزاع عقب شرائه لها , وأنه لم يثبت اغتصاب الأرض من قبل المطعون ضده حال أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن وضع يد المطعون ضده علي أرض النزاع يد غاصبة , وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يخالف الثابت بالأوراق ولا يصلح دليلًا علي انتفاء الغصب من جانب المطعون ضده ولا يصلح ردا علي دفاع الطاعن الجوهري فإنه يكون قد عابه القصور الذي جره إلي الخطأ في تطبيق القانون٠

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