حكاية كتاب.. بنات الصبار رواية تكشف حكايات نساء يتعرضن للقهر

تغوص رواية "بنات الصبار" للروائية الأمريكية لويزا ماي ألكوت، في أعماق نساء مغربيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية.





سردت الرواية الرواية من خلال أصواتهن، هن اللواتي عشن تجربة الحياة بما فيها من متعة وشقاء، لأنهن أقدر على نقل التفاصيل والمشاعر.





في الرواية روت كلن من لويزا، سعدية، صونيا، شادية، شيماء، صفاء وسارة، قصصهن كما لو أنهن يتكلمن إلى أنفسهن، بدون مساحيق ولا زواق ولا نفاق، تحمل قصصهن ملامح من مدينة الحسيمة شمال المغرب، هذه المدينة المهمشة والمنسية التي لم يعرفها أحد ولم يتذكرها أحد إلا بعد الاحتجاجات التي عرفتها ابتداء من سنة 2016، والتي عرفت بـ"حراك الريف".





تلك النساء نموذج من نساء مغربيات كثيرات، يتعرضن للقهر والظلم والتهميش، أولا كمواطنات يعشن في بلد يعمه الفساد، والتفاوت الطبقي، والفقر المدقع، وثانيًا كنساء، جعلهن انتماؤهن إلى جنس الإناث يعشن معاناة مزدوجة مترتبة عن كونهن عرضة للتمييز، للتحرش الجنسي وللأحكام المسبقة التي يلقيها المجتمع على عاتقهن باعتبارهن أقل من الرجال.