فيديوجراف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

ويمتلكعددا لا يحصى من الفوائد الصحية ويحتوى على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى تفيد الجسم بشكل كبير خاصة عند تناوله مشويا.

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ومن أهم فوائدأنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة تساهم في إبطاء تلف خلايا وأنسجة الجسم ويعمل على استقرار مستويات السكر في الدم .. ولمزيد من التفاصيل حول الفوائد التى يحتويهاتابعوا الفيديوجراف التالى.