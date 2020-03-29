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فيديوجراف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

الأحد 29/مارس/2020 - 09:13 م
فوايد البصل
فوايد البصل
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ايمان عبداللطيف
يعتبر البصل واحدا من أكثر الخضروات شعبية، إلى جانب مذاقه المنعش، ويوجد ثلاثة أنواع من البصل وهي البصل الأحمر والبصل الأبيض والبصل الأخضر.


ويمتلك البصل عددا لا يحصى من الفوائد الصحية ويحتوى على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى تفيد الجسم بشكل كبير خاصة عند تناوله مشويا.


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ومن أهم فوائد البصل أنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة تساهم في إبطاء تلف خلايا وأنسجة الجسم ويعمل على استقرار مستويات السكر في الدم .. ولمزيد من التفاصيل حول الفوائد التى يحتويها البصل تابعوا الفيديوجراف التالى.
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