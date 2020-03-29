فيديوجراف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

يعتبر البصل واحدا من أكثر الخضروات شعبية، إلى جانب مذاقه المنعش، ويوجد ثلاثة أنواع من البصل وهي البصل الأحمر والبصل الأبيض والبصل الأخضر.
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ويمتلك البصل عددا لا يحصى من الفوائد الصحية ويحتوى على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى تفيد الجسم بشكل كبير خاصة عند تناوله مشويا.
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