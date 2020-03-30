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حوادث

الهروب من الجيش جريمة مخلة بالشرف فى هذا التوقيت.. النقض توضح

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:31 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أن جريمة الهروب من الخدمة في القوات المسلحة تعد جريمة مخلة بالشرف إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية.

جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد نص المادة ٧ / ٩٦ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة، جناية سبب لانتهاء الخدمة أيًا كان نوع الجناية، ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لإنتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولًا بوقف التنفيذ.

 لما كان ذلك وكانت المادة ١٥٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية، وكان القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قد أناط في المادة ٩٧٠ منه بوزير الحربية إصدار قرار بتحديد الجرائم المخلة بالشرف، وكان وزير الحربية قد أصدر القرار رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٦٨ المعمول به من تاريخ نشره في ١٩٦٩ / ١ / ١٥ بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، فإن مؤدى ذلك أن الهروب من خدمة القوات المسلحة لا يعد جريمة مخلة بالشرف إلا إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية.
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