الهروب من الجيش جريمة مخلة بالشرف فى هذا التوقيت.. النقض توضح





جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد نص المادة ٧ / ٩٦ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة، جناية سبب لانتهاء الخدمة أيًا كان نوع الجناية، ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لإنتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولًا بوقف التنفيذ.



