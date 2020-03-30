لمواجهة كورونا .. مبادرات شبابية للتطهير والتعقيم في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، العديد من المبادرات التطوعية لمواجهة كورونا، حيث أعلن مواطن من أبناء المركز بالتبرع بجزء من معاشه لصالح المحافظة والحكومة لإنفاقها في الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وأكد المهندس الجيولوجي عادل محمود عباس، موظف بالمعاش، أنه قرر التبرع بنسبة عشرة بالمائة من مستحقات المعاش الخاص بي وذلك من أول شهر أبريل 2020 وبحد أدنى 3 شهور لصالح أزمة كورونا.





وناشد عباس جميع القيادات والموظفين وأصحاب المعاشات بالتبرع من مستحقاتهم المالية الشهرية سواء رواتب حكومية أو معاشات شهرية، لصالح هذا الغرض على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الظرف الحالي يتطلب تضافر جهود المواطنين من جميع طوائف الشعب للوقوف ومساندة الدولة في مواجهة كورونا.





كما تبرع الشاب محمد مغاوري فؤاد، من أبناء واحة الخارجة بالوادي الجديد، بتعقيم منازل سكان مدينة الخارجة، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، من خلال توفير محرك رش وماكينة يتولى حملها على ظهره وتنفيذ التعقيم والتطهير للمنزل أو المنشأة بدون مقابل.





أكد مغاوري، أن الفكرة جاءت من خلال وجود محرك رش وتعقيم لدى أحد أصدقائه واستعاره منه لتعقيم منزله الشخصي، وطلب منه بعض أصدقائه تعقيم منازلهم أيضا، ومن هنا بدأت فكرة تعقيم المنازل والمنشآت العامة من خلال هذا الجهاز بعد ملئه بمادة الكلور و تخفيفها بالماء.





وأعلن أيضًا الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد عن تفعيل مبادرة (المواطن يسأل والصحة تجيب ) للرد على تساؤلات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا.





وأضاف أن المبادرة سيتم تفعيلها عن طريق الصفحة الرسمية للتثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد.





وأشار محروس أنه تم إدخال خدمة الواتس آب لمزيد من الخصوصية وللتواصل بالغرفة الوقائية بالمديرية 0922929038 ، غرفة الطوارئ ( الرعاية العاجلة ) 0922936467.





كما أكد محروس عدم وجود أية إصابات حتى الآن بفيروس كورونا المستجد على أرض محافظة الوادى الجديد ، مناشدا المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم والبقاء فى المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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