AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:51 م
توزع ٢٠٠ شنطة مواد
توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنظمة
Advertisements
يوسف رجب

بدأ أعضاء مبادرة تطوعية حملت عنوان" الخير فينا" توزيع شنط مواد غذائية علي العمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل المتضررين من حالة الركود التي سببها فيروس كورونا المستجد.

الخير فينا.. مبادرة تعتزم الإستمرار كنوع من التكافل المجتمعي، بعدما كشفت أزمة كورونا عن أحوال متدنية للكثير من الأسر، وهو ما يستوجب وجود دور مجتمعي دائم بجانب الجهود التي تبذلها الدولة من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

قال محمد الجبلاوي منسق المبادرة ، مع بداية أزمة فيروس كورونا واتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، بدأنا في تكوين فريق تطوعي لرش وتعقيم المنشآت الحكومية والأهلية بعدد من المناطق بنطاق مدينة قنا منها "مدينة العمال، الشوينة، الشبكيه ركاب، الدغيمات، الصالحيه"، بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا.

وأضاف الجبلاوي، عمليات التعقيم تتم جنبًا إلي جنب مع عمليات التوعية و توزيع البروشورات علي المواطنين لتوعيتهم بفيروس كورونا و كيفية الوقاية منه، و الآن مع ظهور فئات متضررة من تداعيات فيروس كورونا كان لابد من المساهمة المجتمعية لمساعدة محدودي الخل في ظل هذه الظروف الصعبة التي نتمني أن تمر بسلام و يعود لبلادنا أمنها واستقرارها.

وأشارت آيه جمال الجعفرى" المنسق الإعلامي المبادرة"، إلي أنه تم توزيع حوالي ٢٥٠ شنطة مواد غذائية حتي الآن علي العمالة غير المنتظمة ومحدودية الدخل، كتدخل سريع وعاجل لحماية هذه الفئات المتضررة من أزمة كورونا.

و أوضحت الجعفرى، بأن الشنط الغذائية تضم" علبة سمن، زجاجة زيت، ٢ كيس مكرونه، كيلو أرز، كيلو سكر، كيس ملح، ٢ شاي" وهي احتياجات أساسية لا تستطيع أي أسرة أن تعيش بدونها، لذلك تسعي لتوفيرها كل فترة لحين انتهاء الأزمة، مع استمرار فكرة التكافل بشكل دائم.

اقرأ أيضًا..

ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بقنا

الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا
الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا
الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا
الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا
الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا

القوى العاملة بقنا تستعد لصرف المنحة الاستثنائية لـ 5000 عامل غير منتظم

دعم الأسر الأكثر احتياجا.. مبادرة لتوزيع مواد غذائية على عمال اليومية في الغربية

مصر الخير: شنط طبية ومنظفات ومطهرات للمتضررين من فيروس كورونا..فيديو

مصر الخير: دعم مالي للعمالة المؤقتة وإمداد المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

« اتطوري امسكي في حلمك».. توزيع شنطة الخير على 70 أسرة بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

تجويع الفيروس.. حل وحيد لـ إبادة كورونا بلا رجعة.. فيديو

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا ؟ علي جمعة يجيب

هل ينقل الذباب فيروس كورونا.. وصدمة بشأن الدايت.. تفاصيل

البنك المركزي: تم ضخ 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

تركيا تسجل قفزة مرعبة في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور