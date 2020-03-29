الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا

بدأ أعضاء مبادرة تطوعية حملت عنوان" الخير فينا" توزيع شنط مواد غذائية علي العمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل المتضررين من حالة الركود التي سببها فيروس كورونا المستجد.

الخير فينا.. مبادرة تعتزم الإستمرار كنوع من التكافل المجتمعي، بعدما كشفت أزمة كورونا عن أحوال متدنية للكثير من الأسر، وهو ما يستوجب وجود دور مجتمعي دائم بجانب الجهود التي تبذلها الدولة من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.



قال محمد الجبلاوي منسق المبادرة ، مع بداية أزمة فيروس كورونا واتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، بدأنا في تكوين فريق تطوعي لرش وتعقيم المنشآت الحكومية والأهلية بعدد من المناطق بنطاق مدينة قنا منها "مدينة العمال، الشوينة، الشبكيه ركاب، الدغيمات، الصالحيه"، بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا.

وأضاف الجبلاوي، عمليات التعقيم تتم جنبًا إلي جنب مع عمليات التوعية و توزيع البروشورات علي المواطنين لتوعيتهم بفيروس كورونا و كيفية الوقاية منه، و الآن مع ظهور فئات متضررة من تداعيات فيروس كورونا كان لابد من المساهمة المجتمعية لمساعدة محدودي الخل في ظل هذه الظروف الصعبة التي نتمني أن تمر بسلام و يعود لبلادنا أمنها واستقرارها.

وأشارت آيه جمال الجعفرى" المنسق الإعلامي المبادرة"، إلي أنه تم توزيع حوالي ٢٥٠ شنطة مواد غذائية حتي الآن علي العمالة غير المنتظمة ومحدودية الدخل، كتدخل سريع وعاجل لحماية هذه الفئات المتضررة من أزمة كورونا.

و أوضحت الجعفرى، بأن الشنط الغذائية تضم" علبة سمن، زجاجة زيت، ٢ كيس مكرونه، كيلو أرز، كيلو سكر، كيس ملح، ٢ شاي" وهي احتياجات أساسية لا تستطيع أي أسرة أن تعيش بدونها، لذلك تسعي لتوفيرها كل فترة لحين انتهاء الأزمة، مع استمرار فكرة التكافل بشكل دائم.

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