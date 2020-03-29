جدل كبير في اتحاد الكرة لهذا السبب

تسود حالة من الاختلاف في وجهات النظر بين مسئولي اتحاد الكرة على المبالغ التي سترصد لحكام تقنية الفيديو خلال المباراة، وهل سيتم معاملة حكم ال var مثل حكم الساحة ويحصل على 5 آلاف جنيه أم لا، وهو ما شهد حالة من الجدال وتم الاقتراح بمنح حكم الفيديو مبلغ يتراوح ما بين 3.500 إلى 4 آلاف جنيه وحكم مساعد فيديو على 3 آلاف جنيه.





وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار على إدارة أعمال اللجنة من قبل وجيه أحمد ومعه عزب حجاج، في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية على أن يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق وإخطار الحكم بها.



