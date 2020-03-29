ترامب يهاجم شركات السيارات بسبب فيروس كورونا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن البيت الأبيض يخطط خلال الفترة المقبلة لإعلان مشروع بين جنرال موتورز وشركة فتيك لايف، وذلك من أجل تصنيع مايقرب من 80 ألف جهاز تنفس صناعي .





واكدت الصحيفة أن ترامب شن هجوما عنيف على شركات السيارات خلال تلك الفترة مثل فورد وجنرال موتورز وطالبهم بفتح المصانع .





في نفس السياق غرد ترامب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: على جنرال مورتورز فتح مصانعها وتصنيع أجهزة تنفس صناعي .





تعتبر الولايات المتحدة أعلى دول العالم إصابة بفيروس كورونا حيث وصلت حالات الاصابة إلى ما يقرب من 18 ألف حالة في اليوم .

واضافت الصحيفة أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحاول توفير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي ، وذلك خوفا من ارتفاع الوفيات .

كما تعاني الكثير من المناطق في الولايات المتحدة من نقص اجهزة التنفس لمساعدة مرضى فيروس كورونا والذي يطلق عليه كوفيد-19 على التنفس.





كانت شركات السيارات أغلقت مصانعها خلال الفترة الماضية في أمريكا، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.