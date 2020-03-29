AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط كحول وأدوية مجهولة المصدر بصيدليات أبو كبير في الشرقية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:54 م
كحول
كحول
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه تم  إحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على الصيدليات العامة بمركز ومدينة أبو كبير.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ٢١١ (قرصا/عبوة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات مخالفة، تمثلت فى أدوية مدرجة بجدول المواد المخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات كحول مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية غير مسجلة، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع، مستحضرات غش تجارى، أدوية خاصة بالتأمين الصحى ممنوع بيعها بالصيدليات، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بأبو كبير، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط منشطات مهربة وأدوية منتهية الصلاحية فى صيدليات بالشرقية

ترشيحاتنا

بدون كمامة.. إلهام شاهين تشارك في تشييع جنازة جورج سيدهم.. صور

بعد استبعاد الأجزاء المحذوفة.. تعرف على الدروس المقررة في علم النفس والرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية

مذيعة شهيرة تتعرض لحادث.. تفاصيل

وزارة التضامن تزف خبرا سارا لأصحاب المعاشات ..فيديو

استشاري وبائيات: كورونا سيختفي في هذا التوقيت.. فيديو

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

تركيا تسجل قفزة مرعبة في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور