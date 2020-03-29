ضبط كحول وأدوية مجهولة المصدر بصيدليات أبو كبير في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه تم إحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على الصيدليات العامة بمركز ومدينة أبو كبير.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ٢١١ (قرصا/عبوة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات مخالفة، تمثلت فى أدوية مدرجة بجدول المواد المخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات كحول مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية غير مسجلة، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع، مستحضرات غش تجارى، أدوية خاصة بالتأمين الصحى ممنوع بيعها بالصيدليات، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها.





وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بأبو كبير، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.