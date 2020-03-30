طرق منزلية وبسيطة .. كيفية الحفاظ على الرئة من فيروس كورونا

نقلت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في تقرير رسمي إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة وضعف جهاز المناعة من المحتمل أن يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.





بصرف النظر عن الحفاظ على نظافة جيدة ، نحتاج أيضًا إلى التأكد من أن رئتينا صحية بما فيه الكفاية ، لتجنب أي عدوى. انتقل مدرب الصحة والعافية الشامل وخبير التغذية Luke Coutinho مؤخرًا إلى Instagram لتبادل النصائح حول كيفية تحقيق ذلك على سبيل المثال ، إذا كنت أتنفس بعض الجراثيم فإن المخاط في رئتي قادر على التقاط ذلك ، ومنعه من الانتقال إلى نظامي ثم طرده من جسدي











لكن المشكلة تحدث عندما يكون لديك الكثير من المخاط في رئتيك. وأشار مدرب العافية إلى أن "المرضى الذين يعانون من الربو والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن والكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الأحماض ، سيكون لديهم بشكل تلقائي أكثر مخاطية في رئتيهم".

واقترح كوتينيو أنه من أجل ضمان صحة رئتيك وقوتهما ، يجب تحطيم المخاط بسرعة. وأضاف أن المخاط الزائد يجعل جسمك "أرضا خصبة للفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض".

اقترح كوتينهو النصائح التالية:

1. بذور الحلبة: يساعد على تكسير المخاط وطرده من الجسم. خذ ملعقة كبيرة من بذور الحلبة أو بذور الميثي ، واغليها في الماء لمدة أربع إلى خمس دقائق تقريبًا ثم تناول السائل. يمكنك تناول كوب واحد أو كوبين في اليوم.

2. البراناياما: البراناياما أو التنفس العميق مفيد أيضًا في كسر المخاط.



3. الغرغرة بالماء المالح: يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة الملح الصخري أو الملح الوردي إلى الماء الدافئ.

4. استنشاق البخار العميق: إذا لم يكن لديك جهاز استنشاق في المنزل ، ضع وعاءًا من الماء المغلي أمامك ، ضع منشفة على رأسك واستنشق البخار من الوعاء ببطء. لتكون آمنًا ، تأكد من عدم الانحناء بالقرب من الوعاء















