ضمن المبادرة الإليكترونية الثقافة بين إيديك: إحياء ذكرى العندليب واستعراض مشوار الموجى

استمرارا لعروض المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء الثلاثاء 31 مارس امسية غنائية اقامتها دار الاوبرا المصرية لإحياء ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ومشاركة نجوم الأوبرا مى الجبيلى ، مى حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ، هانى عامر ، محمد الخولى ، محمد متولى ، احمد عفت.





وتتضمن مختارات من أعمال العندليب الاسمر الشهيرة التى شكلت جزء من وجدان الشعب المصرى والعربى ، يعقبها فيلم وثائقى من انتاج المركز القومى للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجى واهم المحطات فى حياته الى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم فى اعمال فنية خالدة .