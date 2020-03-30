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ثقافة

حكايات ملحمة الحضارة والفن بالأندلس في كتاب «نايات وطبول»

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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طارق موسى

عن صراع الإسبان مع أمراء وملوك الأندلس فى عصر إمارات وممالك الطوائف، أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب بعنوان “نايات وطبول” تأليف حسن عصام الدين طلبة.


عند منتصف القرن الحادى عشر الميلادى وفى غرب أفريقيا بالصحراء الكبرى ولدت دولة فتية قوية هى دولة المرابطين وكبرت هذه الدولة وسادت بلاد غرب أفريقيا حيث قامت على مبادئ الإسلام الصحيحة ووضع مؤسسو هذه الدولة أرواحهم على كفهم زاهدين فى الدنيا طامعين فى ثواب الآخرة فدانا لهم البلاد وخضع لهم العباد.


وخلال ثلاثة عقود من الزمان أصبحت دولة كبرى تمتد من تونس شرقا حتى ساحل المحيط الأطلسي غربا ومن ساحل البحر المتوسط عند الجزائر والمغرب شمالا حتى بلاد السنغال ومالى وغانا جنوبا.


وعندما غزا الإسبان إمارات وممالك الأندلس الضعيفة استنجد حكام هذه البلاد بالدولة الإسلامية الفتية فى غرب إفريقيا فبدأت قصة صراع طويل ضار وفى ملاحم متعددة ومتعاقبة فى آن واحد فى سائر أنحاء الأندلس، وأعد الإسبان وحلفاؤهم أنفسهم للمواجهة الحاسمة ضد هذه البلاد وحلفائهم الجدد فدار الصراع عنيفا داميا وتساقط فيه الضحايا تباها فى ظل دراما هائلة تحمل فى جنباتها قصة حضارة إسلامية عظيمة، ومن خلال شخصيات منها ما يستحق أن نعتبر ونخجل ونتأسى منه ومنها ما هو جدير بالتقدير والتبجيل والفخر والاحترام.


إنها ملحمة الحضارة والفن فى كل أرجاء جزيرة الأندلس، فهنا تسمع نايات تغنى، وهناك هدير وضجيج طبول تدوى.

قصة واقعية لحياة أمة إسلامية عاشت ضروبا من السعادة والشفاء ولنا فيها عبرة وخبر، انها قصة وملحمة نايات وطبول.



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