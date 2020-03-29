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أخبار العالم

وزير الصحة الأردني: سنسيطر على كورونا خلال أسبوعين

الأحد 29/مارس/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن بلاده لم تدخل بعد مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وخلال مقابلة له مع قناة "سي إن إن"، أكد أن الأردن قد يتمكن من احتواء تفشي فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو 3.

وأشار إلى أن ذلك سيتحقق في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الوباء، مؤكدا أن الأردن لديه فرق رعاية صحية مستعدة ومدربة بشكل جيد.

وأضاف أن إجراءات التعامل مع الحالات أولا بأول والحجر الذي تم فرضه على كافة القادمين للمملكة، واستعداد المستشفيات، إضافة إلى حصر بؤر الفيروس وحظر التجول وتعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية جميعها نجحت في عدم الوصول إلى مرحلة الخطر.

وأوضح أنه تم زيادة عدد الفحوصات التي تجرى للكشف عن فيروس كورونا، و"بالتالي لسنا في مرحلة خطر لكن هذا لا يعني أن نتهاون أو نتغافل في أي مرحلة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد،  تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 259 إصابة.

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