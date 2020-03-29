طارق عامر: أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر الوضع مستقر نسبيا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر الوضع مستقر نسبيا.





وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب، مضيفا:" وفرنا كل الأعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين".









ولفت عامر إلى أن حجم الأقساط المستحقة على مدار الست شهور القادمة بلغت تريليون و800 مليار جنيه وسيتم تأجيلها، مشيرا إلى ان إجمالي المبلغ الذي تم إلغاؤه على الشركات المتعثرة 40 مليار جنيه.





وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.





وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.





وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.