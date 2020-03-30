فيديوجراف.. نجمة لاكازا دي بابل تبهر الإسبان

أبهرت النجمة كلارا ألفارادو الشهيرة بـ راكل الإسبان، بطلة مسلسل La casa de papel الشهير، الاسبان بعد تفشي فيروس كورونا في إسبانيا بشكل كبير.
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وتطوعت النجمة كلارا ألفارادو بالعمل بأحد المستشفيات لمساعدة الأطقم الطبية في مواجهة كورونا.
وظهرت النجمة كلارا ألفارادو بالكمامة الطبية وعلقت: "قررت ارتداء الثوب الأبيض للعمل كممرضة، وكنت أقول دائما إننى أحب أن أعمل فى مجال التمريض.
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ولمزيد من التفاصيل حول العمل الإنسانى والأخلاقى التى فعلته النجمة كلارا ألفارادو مع المصابين بفيروس كورونا القاتل، تابعوا الفيديوجراف التالى.