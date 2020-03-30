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فيديو جراف

فيديوجراف.. نجمة لاكازا دي بابل تبهر الإسبان

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
أبهرت النجمة كلارا ألفارادو الشهيرة بـ راكل الإسبان، بطلة مسلسل La casa de papel الشهير، الاسبان بعد تفشي فيروس كورونا في إسبانيا بشكل كبير.


وتطوعت النجمة كلارا ألفارادو بالعمل بأحد المستشفيات لمساعدة الأطقم الطبية في مواجهة كورونا.


وظهرت النجمة كلارا ألفارادو بالكمامة الطبية وعلقت: "قررت ارتداء الثوب الأبيض للعمل كممرضة، وكنت أقول دائما إننى أحب أن أعمل فى مجال التمريض.


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ولمزيد من التفاصيل حول العمل الإنسانى والأخلاقى التى فعلته النجمة كلارا ألفارادو مع المصابين بفيروس كورونا القاتل، تابعوا الفيديوجراف التالى.
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