لم تسجل أي إصابة حتى الآن.. 8 حالات اشتباه بـ كورونا في السويس نتائجها سلبية

قال الدكتور سامح شكرى ، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان فى السويس، أن معامل التحاليل أرسلت نتائج عينات 8 حالات المشتبه بهم بفيروس كورونا المستجد وأسفرت تلك النتائج بأن جميع الحالات سلبية .





وأضاف الدكتور سامح شكرى ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن السويس حتى الآن لم تسجل اى حالات إيجابية حتى تلك اللحظة وجميع الحالات التى الاشتباه فيها جميعها سلبية ، مؤكدا على تضافر جميع الجهود من قبل جميع الاجهزة التنفيذية لمواجهة هذا الوباء .





وطالب مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة بالسويس ، المواطنين بالالتزام فى المنازل وعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى وعدم الاختلاط والحفاظ على المسافة الاجتماعية حتى داخل المنازل واتباع جميع التعليمات الخاصة بالنظافة العامة و آداب العطس والسعال وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وجميع التعليمات التى تنوه عنها الدولة والالتزام بجميع التعليمات لحماية أنفسنا وأهلينا وبلدنا .



