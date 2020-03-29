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محافظات

لم تسجل أي إصابة حتى الآن.. 8 حالات اشتباه بـ كورونا في السويس نتائجها سلبية

الأحد 29/مارس/2020 - 09:43 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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حسن غنيمة

قال الدكتور سامح شكرى ، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان فى السويس، أن معامل التحاليل أرسلت نتائج عينات 8 حالات المشتبه بهم بفيروس كورونا المستجد وأسفرت تلك النتائج بأن جميع الحالات سلبية .


وأضاف الدكتور سامح شكرى ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن السويس حتى الآن لم تسجل اى حالات إيجابية حتى تلك اللحظة وجميع الحالات التى الاشتباه فيها جميعها سلبية ، مؤكدا على تضافر جميع الجهود من قبل جميع الاجهزة التنفيذية لمواجهة هذا الوباء .


وطالب مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة بالسويس ، المواطنين بالالتزام فى المنازل وعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى وعدم الاختلاط والحفاظ على المسافة الاجتماعية حتى داخل المنازل واتباع جميع التعليمات الخاصة بالنظافة العامة و آداب العطس والسعال وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وجميع التعليمات التى تنوه عنها الدولة والالتزام بجميع التعليمات لحماية أنفسنا وأهلينا وبلدنا .


 

 

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